Nuit européenne des musées TARBES Tarbes

Tarbes

Nuit européenne des musées

TARBES Rue Achile Jubinal Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 19:00:00

fin : 2026-05-23 00:00:00

Date(s) :

2026-05-23

La Nuit européenne des musées, organisée par le ministère de la Culture est un rendez-vous incontournable, qui permet au public de tous âges et de tous horizons, de visiter gratuitement, en soirée et dans une ambiance festive, une multitude de musées en France et en Europe.

A Tarbes, le Musée Massey vous ouvre ses portes pour une Soirée contes avec David Bordes, conteur des Pyrénées.

Venez l’écouter dans les salles beaux-arts face aux magnifiques peintures de montagnes de Calo Carratalá.

Son répertoire vient des Pyrénées, de Gascogne…

David Bordes est un conteur de montagnes, raconteur d’histoires qui sentent bon le feu de bois et qui nous entraînent dans l’imaginaire pyrénéen.

Le sac à contes est grand ! Le répertoire Gascon remanié, il y a de quoi fouiller ! Au fil des contes, l’occitan et le français se croisent et se mêlent sans s’emmêler. Le mélange des langues n’empêche en rien la compréhension des contes.

Heures 19h et 21h

Durée 1h suivie de la visite commentée de l’exposition

Livrets-jeux sur la collection hussards et l’exposition temporaire à disposition pour les enfants à l’accueil du musée.

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TARBES Rue Achile Jubinal Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 44 36 96 publics.musees@mairie-tarbes.fr

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English :

The European Museum Night, organized by the French Ministry of Culture, is a not-to-be-missed event that enables people of all ages and backgrounds to visit a host of museums in France and Europe, free of charge and in a festive atmosphere.

In Tarbes, the Musée Massey opens its doors to you for a storytelling evening with David Bordes, storyteller from the Pyrenees.

Come and listen to him in the beaux-arts rooms, in front of Calo Carratalá’s magnificent mountain paintings.

His repertoire comes from the Pyrenees, from Gascony?

David Bordes is a mountain storyteller, telling stories that smell of wood fires and take us into the Pyrenean imagination.

His storytelling bag is big! The reworked Gascon repertoire, there’s plenty to rummage through! As the tales unfold, Occitan and French intersect and mingle without tangling. The mix of languages in no way hinders comprehension of the tales.

Hours: 7pm and 9pm

Duration: 1h followed by a guided tour of the exhibition

Game books on the Hussars collection and the temporary exhibition available for children at the museum reception desk.

L’événement Nuit européenne des musées Tarbes a été mis à jour le 2026-04-28 par OT de Tarbes|CDT65