Nuit Européenne des Musées P’tit Musée de Froideville Vincent-Froideville

P’tit Musée de Froideville 2 Rue du Verger Vincent-Froideville Jura

NUIT EUROPEENNE DES MUSEES 2026 Le P’tit Musée explore les symboles de la République

À l’occasion de la Nuit Européenne des Musées 2026, le P’tit Musée de l’ancienne école de Froideville prépare une exposition consacrée aux symboles de la République française. Cette initiative vise à faire découvrir aux visiteurs, petits et grands, les valeurs et les emblèmes qui fondent la République le drapeau tricolore, la Marianne, la devise Liberté, Égalité, Fraternité ainsi que le coq gaulois qui incarnent la vie civique.

Une collection de plus de 200 anciennes cartes d’électeur sera également présentée. .

