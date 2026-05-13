Nuit Irréelle, Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy, Toulouse

Nuit Irréelle Samedi 23 mai, 19h00 Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy Haute-Garonne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Le temps d’une soirée, le peuple étrange des Irréels nous invite à cheminer dans les collections du musée. Ces guides doux et poétiques réveilleront nos sensations endormies et nous offriront un moment suspendu entre imaginaire et questionnement.

Venez vivre ce moment iréel !

» Depuis leur création en 2013, Les Irréels proposent au public un spectacle singulier fait de moments suspendus et d’images poétiques. Véritables tableaux vivants, ils invitent chacun à un voyage intime et offrent des rencontres inoubliables.

Les personnages qui composent cette tribu, sont des invitations à entrer dans des univers oniriques, symboliques et fantastiques. Dans leurs cabanes, ces êtres hybrides, révèlent ce qui se cache au plus profond de chacun.e, tel.le.s que « La Dorloteuse d’Enfance » qui rouvre la porte de notre insouciance passée, « La Réchauffeuse d’Hivers » qui cajole nos moments de tristesse ou encore « La Raccommodeuse de Cœurs » qui répare nos amours. »

Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy 13 rue de la Pleau 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 31 22 95 40 https://museepauldupuy.toulouse.fr/ Le musée accueille l’une des plus belles collections d’arts graphiques et d’arts décoratifs du sud de la France, dont notamment un ensemble unique de dessins languedociens et italiens et une collection d’horlogerie ancienne de rang international. Métro : ligne B – station Carmes

Nuit des musées

©Fabrice Varenne