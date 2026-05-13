Nuit magique, Musée de Borda, Dax
Nuit magique, Musée de Borda, Dax samedi 23 mai 2026.
Nuit magique Samedi 23 mai, 18h00 Musée de Borda Landes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00
Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00
Prédisez votre avenir, jetez un sort, laissez-vous conter des légendes ou attisez les faveurs des forces occultes grâce aux collections du musée.
Fossiles et tableaux landais, ouchebtis égyptiens, oracle à souris ivoirien, Guan Yin chinois, tablette de défixion et antéfixe romaines … les collections du musée révèlent différentes croyances et pratiques surnaturelles, à travers les siècles et les continents, grâce à un parcours participatif et plein de surprises.
Egalement au sein du site antique (24 rue Cazade).
Musée de Borda 11bis Rue des Carmes, 40100 Dax, France Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine 0558741291 https://museedeborda.fr Histoire de la ville de Dax. Les scientifiques landais. Archéologie gallo-romaine dont le “trésor des halles”. Paysages landais. Culture taurine.
Prédisez votre avenir, jetez un sort, laissez-vous conter des légendes ou attisez les faveurs des forces occultes grâce aux collections du musée.
© Musée de Borda
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