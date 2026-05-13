Nuit magique, Musée de Borda, Dax

Nuit magique Samedi 23 mai, 18h00 Musée de Borda Landes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Prédisez votre avenir, jetez un sort, laissez-vous conter des légendes ou attisez les faveurs des forces occultes grâce aux collections du musée.

Fossiles et tableaux landais, ouchebtis égyptiens, oracle à souris ivoirien, Guan Yin chinois, tablette de défixion et antéfixe romaines … les collections du musée révèlent différentes croyances et pratiques surnaturelles, à travers les siècles et les continents, grâce à un parcours participatif et plein de surprises.

Egalement au sein du site antique (24 rue Cazade).

Musée de Borda 11bis Rue des Carmes, 40100 Dax, France Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine 0558741291 https://museedeborda.fr Histoire de la ville de Dax. Les scientifiques landais. Archéologie gallo-romaine dont le “trésor des halles”. Paysages landais. Culture taurine.

Prédisez votre avenir, jetez un sort, laissez-vous conter des légendes ou attisez les faveurs des forces occultes grâce aux collections du musée.

© Musée de Borda