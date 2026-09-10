Nuit Noire, Médiathèque José Cabanis, Toulouse

Informations pratiques

Nuit Noire Dimanche 13 décembre, 16h00 Médiathèque José Cabanis Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-13T16:00:00+01:00 – 2026-12-13T17:15:00+01:00

Fin : 2026-12-13T16:00:00+01:00 – 2026-12-13T17:15:00+01:00

Dimanche 13 décembre – 16h

Nuit Noire

Récit concert dessiné librement inspiré de La longue route de Bernard Moitessier et de Plutôt couler en beauté que flotter sans grâce de Corinne Morel Darleux.

Road-trip océanique autant que récit écologique, Nuit Noire vous embarque à bord du mythique voilier Joshua et aux côtés du marin Bernard Moitessier pour une aventure maritime, humaine et écologique hors du commun !

L’histoire d’un homme et d’un bateau en quête d’horizons et d’authenticité, partis de Plymouth le 28 août 1968 pour la première course autour du monde sans escale et sans assistance et arrivés à Tahiti le 21 juin 1969 après un tour du monde et demi et 303 jours de mer !

Un voyage poétique et initiatique dont on sort rempli d’embruns et de respect pour cette « alliance avec le vivant » que Moitessier a cherché à transmettre dans ses écrits…

Avec Younn Locard, Damien Roudeau (dessin live), Ojûn (création sonore) et Titwann (texte et interprétation)

Médiathèque José Cabanis – Grand auditorium (niveau -1)

Durée : 1h15 – À partir de 11 ans

Médiathèque José Cabanis 1 All Jacques Chaban-Delmas, 31500 Toulouse Toulouse 31506 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie

Récit concert dessiné librement inspiré de La longue route de Bernard Moitessier et de Plutôt couler en beauté que flotter sans grâce de Corinne Morel Darleux. – EXplorations