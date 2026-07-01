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AGENDA · Anzême

Nuits aux étoiles Anzême

vendredi 24 juillet 2026 · Anzême

Nuits aux étoiles Anzême

Informations pratiques

Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Heure de début
21:30:00
Adresse
Guinguette d'Anzême
Ville
23000 Anzême
Département
Creuse
Tarif
0 0 0 Gratuit

Anzême

Nuits aux étoiles

Guinguette d’Anzême Anzême Creuse

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 21:30:00
fin : 2026-07-24

Date(s) :
2026-07-24

Evénement étoilé organisé par la FOL 23   .

Guinguette d’Anzême Anzême 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 19 11 56  animscience2@fol-23.fr

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English : Nuits aux étoiles

L’événement Nuits aux étoiles Anzême a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Grand Guéret

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