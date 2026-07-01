AGENDA · Anzême
Nuits aux étoiles Anzême
vendredi 24 juillet 2026 · Anzême
Informations pratiques
Anzême
Nuits aux étoiles
Guinguette d’Anzême Anzême Creuse
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 21:30:00
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
Evénement étoilé organisé par la FOL 23 .
Guinguette d’Anzême Anzême 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 19 11 56 animscience2@fol-23.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Nuits aux étoiles
L’événement Nuits aux étoiles Anzême a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Grand Guéret
À voir aussi à Anzême (Creuse)
- Concert avec Caïman Swing Anzême 25 juillet 2026
- Concert à la Guinguette d’Anzême Guinguette Anzême 1 août 2026
- Concert à la Guinguette d’Anzême Guinguette Anzême 15 août 2026
- Caféministe à la Guinguette d’Anzême Guinguette Anzême 21 août 2026
- Table ronde à la Guinguette d’Anzême Guinguette Anzême 28 août 2026