Informations pratiques

Anzême

Nuits aux étoiles

Guinguette d’Anzême Anzême Creuse

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 21:30:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Evénement étoilé organisé par la FOL 23 .

Guinguette d’Anzême Anzême 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 19 11 56 animscience2@fol-23.fr

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English : Nuits aux étoiles

L’événement Nuits aux étoiles Anzême a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Grand Guéret