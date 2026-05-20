Caféministe à la Guinguette d’Anzême Guinguette Anzême

Anzême

Caféministe à la Guinguette d’Anzême

Guinguette 2 place de l’église Anzême Creuse

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 17:00:00

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

Caféministe avec l’ADEAR et le Planning Familial 23 .

Guinguette 2 place de l’église Anzême 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine asso.lagrappe@gmail.com

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English :

L’événement Caféministe à la Guinguette d’Anzême Anzême a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Grand Guéret