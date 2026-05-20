Soirée Moules frites et concert Guinguette Anzême

Anzême

Soirée Moules frites et concert

Guinguette 2 place de l’église Anzême Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 20:00:00

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

Soirée Moules frites organisée par la guinguette d’Anzême et l’association des distractions d’Anzême.

Animation musicale Laurence Lavaud et Fifi .

Guinguette 2 place de l’église Anzême 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine asso.lagrappe@gmail.com

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English :

L’événement Soirée Moules frites et concert Anzême a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Grand Guéret