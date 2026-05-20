Table ronde à la Guinguette d’Anzême Guinguette Anzême
Table ronde à la Guinguette d’Anzême Guinguette Anzême vendredi 28 août 2026.
Anzême
Table ronde à la Guinguette d’Anzême
Guinguette 2 place de l’église Anzême Creuse
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 18:00:00
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-08-28
Table ronde , discussion avec Maud Simonet, sociologue .
Guinguette 2 place de l’église Anzême 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine asso.lagrappe@gmail.com
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English :
L’événement Table ronde à la Guinguette d’Anzême Anzême a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Grand Guéret
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