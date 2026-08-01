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AGENDA · Anzême

Fête de la batteuse Anzême

dimanche 16 août 2026 · Anzême

Fête de la batteuse Anzême

Informations pratiques

Début
dimanche 16 août 2026
Fin
dimanche 16 août 2026
Heure de début
08:00:00
Adresse
Ancien stade
Ville
23000 Anzême
Département
Creuse
Tarif

Anzême

Fête de la batteuse

Ancien stade Anzême Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 08:00:00
fin : 2026-08-16

Date(s) :
2026-08-16

Fête de la batteuse organisée par l’association des distractions d’Anzême.
Au programme marché artisanal, vide-grenier,exposition, chansons françaises par les Ans’chantés, danse country par Western Dance St-Vaury., feu d’artifice, soirée dansante, DJ
Menu à 18€   .

Ancien stade Anzême 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 59 16 45 52  assodistractionanzeme23@gmail.com

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English : Fête de la batteuse

L’événement Fête de la batteuse Anzême a été mis à jour le 2026-07-27 par OT Grand Guéret

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