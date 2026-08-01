Informations pratiques

Anzême

Fête de la batteuse

Ancien stade Anzême Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 08:00:00

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-16

Fête de la batteuse organisée par l’association des distractions d’Anzême.

Au programme marché artisanal, vide-grenier,exposition, chansons françaises par les Ans’chantés, danse country par Western Dance St-Vaury., feu d’artifice, soirée dansante, DJ

Menu à 18€ .

Ancien stade Anzême 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 59 16 45 52 assodistractionanzeme23@gmail.com

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English : Fête de la batteuse

L’événement Fête de la batteuse Anzême a été mis à jour le 2026-07-27 par OT Grand Guéret