Fête de la batteuse Anzême
dimanche 16 août 2026 · Anzême
Informations pratiques
Anzême
Fête de la batteuse
Ancien stade Anzême Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 08:00:00
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-16
Fête de la batteuse organisée par l’association des distractions d’Anzême.
Au programme marché artisanal, vide-grenier,exposition, chansons françaises par les Ans’chantés, danse country par Western Dance St-Vaury., feu d’artifice, soirée dansante, DJ
Menu à 18€ .
Ancien stade Anzême 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 59 16 45 52 assodistractionanzeme23@gmail.com
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English : Fête de la batteuse
L’événement Fête de la batteuse Anzême a été mis à jour le 2026-07-27 par OT Grand Guéret
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