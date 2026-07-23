MURDER PARTY Meurtre à la guinguette Guinguette d’Anzême Anzême

Informations pratiques

Anzême

MURDER PARTY Meurtre à la guinguette

Guinguette d’Anzême 2 Place de l’Église Anzême Creuse

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 19:00:00

fin : 2026-08-08 22:30:00

Date(s) :

2026-08-08

La guinguette d’Anzême est un lieu convivial et ouvert à tout le monde pour des conférences, concerts et autres événements. Mais, le temps d’une soirée, le mystère va s’emparer du lieu… Tels de vrais détectives, interrogez les suspects, relevez les indices et démasquez l’auteur du crime ! Saurez-vous trouver la ou le coupable ? Animation organisée par les bénévoles de la guinguette et créée par la société La Parenthèse Animée. .

Guinguette d’Anzême 2 Place de l’Église Anzême 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine asso.lagrappe@gmail.com

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English : MURDER PARTY Meurtre à la guinguette

L’événement MURDER PARTY Meurtre à la guinguette Anzême a été mis à jour le 2026-07-23 par OT Grand Guéret