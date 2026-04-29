Nuits des Forêts | À l’écoute des vivants Col de Pouthet Eymet
Nuits des Forêts | À l’écoute des vivants Col de Pouthet Eymet vendredi 5 juin 2026.
Eymet
Nuits des Forêts | À l’écoute des vivants
Col de Pouthet 60 Route de Bergerac Eymet Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 15:00:00
fin : 2026-06-05
Date(s) :
2026-06-05
Les Nuits des Forêts sont une invitation à redécouvrir la forêt proche de chez soi, et à rencontrer les femmes et les hommes qui l’habitent, la cultivent, la protègent et s’en inspirent.
Pendant 3 jours, les Amis de Sally vous proposent de découvrir la forêt au Col du Pouthet, une petite parcelle de forêt ancienne où une belle population de salamandres vit paisiblement entre des zones humides, une grande variété d’arbres et sous la protection du bois mort au sol.
À partir de 15h Promenez-vous dans la forêt à la découverte de notre parcelle en libre évolution, puis installez votre campement pour la nuit en bivouac
18h Atelier Circle Song, rejoignez Lucie pour des chants improvisés et guidés par ses soins
19h30 Auberge espagnole pour un repas partagé
21h Préparez la nuit à l’écoute de la forêt avec un concert méditatif relaxant, en compagnie de Lucie
Sur inscription. .
Col de Pouthet 60 Route de Bergerac Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 68 58 96 lesamisdesally@gmail.com
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English :
L’événement Nuits des Forêts | À l’écoute des vivants Eymet a été mis à jour le 2026-05-12 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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