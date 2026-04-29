Nuits des Forêts | À l’écoute des vivants Col de Pouthet Eymet

Eymet

Nuits des Forêts | À l’écoute des vivants

Col de Pouthet 60 Route de Bergerac Eymet Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 15:00:00

fin : 2026-06-05

Date(s) :

2026-06-05

Les Nuits des Forêts sont une invitation à redécouvrir la forêt proche de chez soi, et à rencontrer les femmes et les hommes qui l’habitent, la cultivent, la protègent et s’en inspirent.

Pendant 3 jours, les Amis de Sally vous proposent de découvrir la forêt au Col du Pouthet, une petite parcelle de forêt ancienne où une belle population de salamandres vit paisiblement entre des zones humides, une grande variété d’arbres et sous la protection du bois mort au sol.

À partir de 15h Promenez-vous dans la forêt à la découverte de notre parcelle en libre évolution, puis installez votre campement pour la nuit en bivouac

18h Atelier Circle Song, rejoignez Lucie pour des chants improvisés et guidés par ses soins

19h30 Auberge espagnole pour un repas partagé

21h Préparez la nuit à l’écoute de la forêt avec un concert méditatif relaxant, en compagnie de Lucie

Sur inscription. .

Col de Pouthet 60 Route de Bergerac Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 68 58 96 lesamisdesally@gmail.com

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English :

L’événement Nuits des Forêts | À l’écoute des vivants Eymet a été mis à jour le 2026-05-12 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides