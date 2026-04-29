Nuits des Forêts | À l’écoute des vivants Col de Pouthet Eymet

Eymet

Nuits des Forêts | À l’écoute des vivants

Col de Pouthet 60 Route de Bergerac Eymet Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Les Nuits des Forêts sont une invitation à redécouvrir la forêt proche de chez soi, et à rencontrer les femmes et les hommes qui l’habitent, la cultivent, la protègent et s’en inspirent.

Pendant 3 jours, les Amis de Sally vous proposent de découvrir la forêt au Col du Pouthet, une petite parcelle de forêt ancienne où une belle population de salamandres vit paisiblement entre des zones humides, une grande variété d’arbres et sous la protection du bois mort au sol.

10h-18h Ateliers initiations et démonstrations de travail du bois vert, chantier participatif de la cabane de Sally, à l’écoute de l’inconnu avec une balade sonore.

16h Un temps pour soi à partager avec Éveil du souffle atelier yoga

19h30 Apéritif et auberge espagnole

21h: Concert acoustique latino-folk avec le Duo Dimélotu

Sur inscription. .

Col de Pouthet 60 Route de Bergerac Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 68 58 96 lesamisdesally@gmail.com

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English :

L’événement Nuits des Forêts | À l’écoute des vivants Eymet a été mis à jour le 2026-05-12 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides