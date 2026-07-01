Nuits Gourmandes à la ferme du lavoir Ferme du lavoir Val de Louyre et Caudeau
vendredi 31 juillet 2026 · Ferme du lavoir · Val de Louyre et Caudeau
Informations pratiques
Val de Louyre et Caudeau
Nuits Gourmandes à la ferme du lavoir
Ferme du lavoir 6 rue fontaine saint Jean Val de Louyre et Caudeau Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 19:00:00
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-07-31
Nos traditionnelles nuits gourmandes sont de retour!
Pour fêter ses 15 ans, la Ferme du Lavoir vous donne rendez-vous pour 2 soirées conviviales placées sous les signes de la gourmandise et du partage avec un menu gourmand et le groupe Ashley Meredith pour vous divertir!
Nos traditionnelles nuits gourmandes sont de retour!
Pour fêter ses 15 ans, la Ferme du Lavoir vous donne rendez-vous pour 2 soirées conviviales placées sous les signes de la gourmandise et du partage avec un menu gourmand et le groupe Ashley Meredith pour vous divertir! .
Ferme du lavoir 6 rue fontaine saint Jean Val de Louyre et Caudeau 24510 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 33 44 06
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English : Nuits Gourmandes à la ferme du lavoir
Our traditional gourmet evenings are back!
To celebrate its 15th anniversary, La Ferme du Lavoir invites you to two convivial evenings dedicated to fine dining and sharing, featuring a gourmet menu and entertainment from the band Ashley Meredith!
L’événement Nuits Gourmandes à la ferme du lavoir Val de Louyre et Caudeau a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux
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