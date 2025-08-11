Marché gourmand Val de Louyre et Caudeau
Marché gourmand Val de Louyre et Caudeau lundi 3 août 2026.
Val de Louyre et Caudeau
Marché gourmand
Place du château Val de Louyre et Caudeau Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 19:00:00
fin : 2026-08-03
Date(s) :
2026-08-03
Lundi 3 août 2026 à partir de 19h à Sainte-Alvère.
Venez déguster sur place nos produits locaux, et plus encore, dans une ambiance conviviale.
La musique vous accompagnera dans les douces soirées d’été périgourdines, où habitants et touristes se retrouvent.
Lundi 3 août 2026 à partir de 19h à Sainte-Alvère.
Venez déguster sur place des produits locaux, et plus encore, dans une ambiance conviviale.
La musique vous accompagnera dans les douces soirées d’été périgourdines, où habitants et touristes se retrouvent autour de deux des attraits principaux de la Dordogne la gastronomie et la joie de vivre.
Animation musicale .
Place du château Val de Louyre et Caudeau 24510 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 73 55 80
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English : Marché gourmand
Monday 11 August 2025 from 7pm in Sainte-Alvère.
Come and sample our local produce and much more in a convivial atmosphere.
The music will accompany you on those balmy Perigordian summer evenings when locals and tourists alike come together.
L’événement Marché gourmand Val de Louyre et Caudeau a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux
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