Numa Champs-Élysées : musique, rencontres & convivialité, Numa Champs-Élysées, Paris
Numa Champs-Élysées : musique, rencontres & convivialité, Numa Champs-Élysées, Paris dimanche 21 juin 2026.
Numa Champs-Élysées : musique, rencontres & convivialité Dimanche 21 juin, 15h00 Numa Champs-Élysées Paris
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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T15:00:00+02:00 – 2026-06-21T21:00:00+02:00
Fin : 2026-06-21T15:00:00+02:00 – 2026-06-21T21:00:00+02:00
Numa accueille clients, riverains, journalistes et influenceurs pour un DJ set au Numa Champs-Élysées, à l’occasion d’un événement de networking convivial mêlant musique, amuse-bouches et rafraîchissements. Nous utiliserons l’avant de l’établissement ainsi que l’un des balcons afin d’assurer une diffusion sonore optimale, tout en offrant une installation confortable pour le DJ.
Numa Champs-Élysées 37 Rue Marbeuf Paris 75008 Paris 8e Arrondissement Paris Île-de-France https://numastays.com/locations/france/paris/8th-arrondissement/champs-elysees The Arc de Triomphe and Eiffel Tower at your doorstep? Welcome to Numa Paris Champs-Élysées, your picturesque Parisian retreat.
Fête de la musique 2026
©Numa
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