« Ô feu ma terre ! », Jardin des plantes, Lille

« Ô feu ma terre ! » Vendredi 12 juin, 17h00 Jardin des plantes Nord

Sans inscription, gratuit, Rendez-vous devant l’orangerie entrée coté jardin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-12T17:00:00+02:00 – 2026-06-12T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-12T17:00:00+02:00 – 2026-06-12T18:00:00+02:00

Dans le cadre de la résidence INHALab 2026, le collectif interdisciplinaire Studio Écocritique XIX invite Coline Marescaux, « chercheuse poétique », à performer son texte Ô feu ma terre ! (éditions L’Arbre à paroles, 2023).

Une voix appelle, réveille le cœur-poème et secoue l’enfant arraché au silence. Les mots, d’abord ravalés comme des cailloux dans la gorge, roulent tandis que la terre tremble et que le futur vacille. Le corps devient faille, souffle, battement.

Cette renaissance ne sera pas tranquille, la vie n’est pas tranquille, elle remue, mais au cœur des secousses s’ouvre un passage vers la vie, vers l’autre, vers un nous relié.

Rendez-vous devant l’Orangerie coté Jardin

Jardin des plantes 296 rue du jardin des plantes, Lille Lille 59024 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France

Performance poétique de Coline MARESCAUX

Didier PERON