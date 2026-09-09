O mama ô! Divadlo Théâtre Marseille 5e Arrondissement
samedi 14 novembre 2026 · Divadlo Théâtre · Marseille 5e Arrondissement
Informations pratiques
Marseille 5e Arrondissement
O mama ô!
Samedi 14 novembre 2026 à partir de 9h30, à partir de 10h30, à partir de 11h30, à partir de 15h et à partir de 16h. Divadlo Théâtre 69 rue Sainte-Cécile Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-14
fin : 2026-11-14
Date(s) :
2026-11-14
Spectacle musical et immersif pour enfants à partir de 6 mois.Enfants
Au travers du voyage rêvé d’un petit poisson savon qui s’échappe par le tuyau de la baignoire pour se plonger dans le ruisseau et finir dans le roulis d’une vague qui le jette sur la plage, c’est de l’eau qu’il s’agit.
L’eau dans tous ses états… De l’eau du bain à l’eau qui tombe du ciel en passant par l’eau des mers et océans.
Une aventure toute en douceur, dans un univers chaud et rassurant comme le ventre d’une maman. Un bocal géant à ciel ouvert dans lequel viendront baigner les enfants, la comédienne et le musicien. .
Divadlo Théâtre 69 rue Sainte-Cécile Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
An immersive musical show for children %E0 ages 6 months and up.
L’événement O mama ô! Marseille 5e Arrondissement a été mis à jour le 2026-08-05 par Office de Tourisme des Loisirs et des Congrès de Marseille
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