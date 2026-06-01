Oasis Bleue – Balade Accompagnée entre création & nature, La Casamaures, Saint-Martin-le-Vinoux

Oasis Bleue – Balade Accompagnée entre création & nature 5 – 7 juin La Casamaures Isère

Prix : Participation Libre pour les adultes – Collecte pour l’aménagement de l’Oasis Bleue

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

Promenades à l’OASIS BLEUE – Visite à votre rythme.

Ancien arboretum du 19e où nous sauvegardons un Paulownia de fleurs bleues, symbole de résilience. Il est l’un des deux derniers témoins du patrimoine arboré avec le Magnolia Grandiflora, labélisé « Arbre remarquable de France « . Ce dernier se trouve quant à lui dans les jardins suspendus en terrasse. Eveiller les curiosités sur l’histoire du site, le remembrement du terrain depuis la Guinguette, en passant de jardin de plaisance, à site industriel, puis friche pour reprendre enfin un souffle et redevenir luxuriant.

La peuplade de 21 géants en béton patiné de Pschéma Karolak, photos et recueil d’histoires démesurées lors de rencontres avec des jardiniers en bleu Casamaures dans les jardins.

Le parvis à l’heure solaire des cadrans (créations gnomoniques de l’Atelier Tournesol).

La Casamaures N°80, allée de la Casamaures 38950 Saint-Martin-Le-Vinoux Saint-Martin-le-Vinoux 38950 Secteur 2 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 0476471350 https://casamaures.org/ http://ttps://www.instagram.com/casamaures_officielle?igsh=a3J1ZmRmNW9zM3l5 Monument Historique en « Or Gris » de style Orientaliste du 19eme siècle avec son écrin de verdure en régénération. Accès par le bas – Portail Bleu n° 80.

Tram E – Arrêt Casamaures Village.

Parking relais Esplanade

Promenades à l’OASIS BLEUE – Visite à votre rythme.

©AssociationCHA