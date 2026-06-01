Oasis Bleue – Balade Accompagnée entre création & nature, La Casamaures, Saint-Martin-le-Vinoux
Oasis Bleue – Balade Accompagnée entre création & nature, La Casamaures, Saint-Martin-le-Vinoux vendredi 5 juin 2026.
Oasis Bleue – Balade Accompagnée entre création & nature 5 – 7 juin La Casamaures Isère
Prix : Participation Libre pour les adultes – Collecte pour l’aménagement de l’Oasis Bleue
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00
Promenades à l’OASIS BLEUE – Visite à votre rythme.
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Ancien arboretum du 19e où nous sauvegardons un Paulownia de fleurs bleues, symbole de résilience. Il est l’un des deux derniers témoins du patrimoine arboré avec le Magnolia Grandiflora, labélisé « Arbre remarquable de France « . Ce dernier se trouve quant à lui dans les jardins suspendus en terrasse. Eveiller les curiosités sur l’histoire du site, le remembrement du terrain depuis la Guinguette, en passant de jardin de plaisance, à site industriel, puis friche pour reprendre enfin un souffle et redevenir luxuriant.
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La peuplade de 21 géants en béton patiné de Pschéma Karolak, photos et recueil d’histoires démesurées lors de rencontres avec des jardiniers en bleu Casamaures dans les jardins.
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Le parvis à l’heure solaire des cadrans (créations gnomoniques de l’Atelier Tournesol).
La Casamaures N°80, allée de la Casamaures 38950 Saint-Martin-Le-Vinoux Saint-Martin-le-Vinoux 38950 Secteur 2 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 0476471350 https://casamaures.org/ http://ttps://www.instagram.com/casamaures_officielle?igsh=a3J1ZmRmNW9zM3l5 Monument Historique en « Or Gris » de style Orientaliste du 19eme siècle avec son écrin de verdure en régénération. Accès par le bas – Portail Bleu n° 80.
Tram E – Arrêt Casamaures Village.
Parking relais Esplanade
Promenades à l’OASIS BLEUE – Visite à votre rythme.
©AssociationCHA