Oasis Bleue d’une peuplade de Géants – Accès Libre Non Stop aux jardins, La Casamaures, Saint-Martin-le-Vinoux

Informations pratiques

Oasis Bleue d’une peuplade de Géants – Accès Libre Non Stop aux jardins 18 – 20 septembre La Casamaures Isère

Partie haute et terrasses supérieures accessibles seulement lors des Visites Guidées – Réservation nécessaire : 0476471350. Chaussures confortables et vêtements adaptés à la météo à prévoir. Jardins en chantiers en cours d’aménagements.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Dès le portail bleu au n°80 « une peuplade de Géants » de l’artiste Pschèma Karolak nous accueille dans l’Oasis Bleue, (visibles depuis le TRAM E).

– L’Oasis Bleue

Depuis un semestre, cet ancien arboretum est en cours de régénération et les promeneurs cheminent autour d’un arbre remarquable : « le paulownia impérial » dernier témoin du parc de sculptures et des bassins du 19ème. 1817m² viennent d’être achetés à Noël dernier. Ainsi l’association Casamaures d’hier et d’aujourd’hui réhabilite l’écrin de verdure composante indispensable à la valorisation du Monument Historique en Or Gris.

– Pschèma Karolak artiste franco-polonaise vient d’installer 39 œuvres en béton patiné grandeur nature.

Les « 5 Grands sages » nous interpellent du haut de 2,50m. Drapés de chasubles rouges, ils sont devenus nos nouveaux gardiens pacifiques.

En plusieurs transhumances, elle a fait aussi voyager une tribu de « 19 résistants » qui attendent la paix, en repos sous l’ombrage de l’arbre vénérable. En échos s’installe un îlot de « 15 créatures lumineuses » qui dégagent une aura bienveillante et chaleureuse la nuit, portant dans leurs mains un rayon de lumière solaire.

Durant quatre saisons, sa résidence d’atelier ouvert de plein-air continuera sous forme de workshop de sculptures en modelage de ciment prompt naturel. Bienvenue aux étudiants et artistes.

– L’Orangerie et ses jardins pittoresques

Promenez-vous dans les Jardins de l’Orangerie. Découvrez le jeux de 22 qrcodes lors d’une ballade à petits pas sur l’allée serpentine, le chemin cosmopolite, le chemin des mains en mots-signes ou les sentiers de passage. A l’ombre des tonnelles d’aristoloches, passiflores et rosiers lianes se nichent des créations in-situ

Voir la copie conforme du petit pont de 1855 Louis et Joseph Vicat et les multiples empreintes de ciment prompt.

Vivez à l’heure solaire de la Casamaures où une dizaine de cadrans sont des créations gnomoniques de l’Atelier tournesol

Exposition photos : CASAMAURES hier et aujourd’hui _ 170 ans d’archives et 45 ans de chantiers de sauvegarde du patrimoine & Trois maquettes & Plans CERES : Mission diagnostic 2024

La Casamaures N°80, allée de la Casamaures 38950 Saint-Martin-Le-Vinoux Saint-Martin-le-Vinoux 38950 Secteur 2 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 0476471350 https://casamaures.org/ https://www.instagram.com/casamaures_officielle?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw== Monument en « Or Gris » de style Orientaliste du 19ème Siècle avec son écrin de Verdure en régénération. Accès par le bas – Portail Bleu n°80. Tram E – arrêt Casamaures Village. Parking relais Esplanade.

Dès le portail bleu au n°80 « une peuplade de Géants » de l’artiste Pschèma Karolak nous accueille dans l’Oasis Bleue, (visibles depuis le TRAM E).