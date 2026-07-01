Visites guidées Palais de l’Or Gris., La Casamaures, Saint-Martin-le-Vinoux

Informations pratiques

Visites guidées Palais de l’Or Gris. 19 et 20 septembre La Casamaures Isère

Limité à 19 personnes par visite – 8€ par personne. Chaussures confortables et vêtements adaptés à la météo à prévoir. Jardins en Chantiers, aménagements en cours.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

40 ans de Classement – Habiter la Casamaures hier et aujourd’hui.

Venez découvrir les différentes strates d’histoires de ce monument en Or gris, témoin d’innovations des batisseurs du 19ème siècle. Ce patrimoine emblématique en Isère, clin d’œil à l’ici et mise en abîme de l’ailleurs, représente une invitation au voyage au cœur de la demeure-Jardin, un étrange « Kiöskù » d’inspiration des décors ottomans. Cette architecture de lumière dialogue avec son écrin de verdure et s’étend en belvédère en jardins terrasses avec vue imprenable sur les grands paysages montagneux.

Laissez-vous charmer par cette illusion de Palais Bleu d’Orient sur les rives de l’Isère.

Chef-d’œuvre en Péril (é)-mouvant et palimpseste d’une succession de 13 propriétaires. La villa de la Guinguette fût tout d’abord une résidence d’habitation. Hélas, les entrepôts du « Bon Lait » de 1952, laisseront à l’abandon la belle ruine durant une décennie jusqu’en 1981.

Désormais, La Casamaures abrite trois associations mixant les usages culturels. Comment restituer l’histoire sans pour autant la figer ? Quels engagements permettront de redonner un souffle de vie créatif à la demeure de style néo-mauresque depuis 45 ans en travaux?

Depuis Noël 2025, le remembrement et la sauvegarde d’un domaine subdivisé continue avec un dernier rachat de 1817m² à la Métropole. « L’Oasis Bleue » est actuellement en chantiers. Un arboretum est à réhabiliter ensemble autour d’un arbre remarquable : un Paulownia Imperial aux fleurs bleues parme près d’un bassin des souvenirs enfouis, (dernier témoin du patrimoine arboré avec le Magnolia Grandiflora « arbre remarquable de France »).

Bienvenue aux amateurs d’art, d’histoire, hors du commun dans un parc de sculptures grandeurs natures.

La Casamaures N°80, allée de la Casamaures 38950 Saint-Martin-Le-Vinoux Saint-Martin-le-Vinoux 38950 Secteur 2 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 0476471350 https://casamaures.org/ https://www.instagram.com/casamaures_officielle?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw== [{« type »: « link », « value »: « https://casamaures.org/ »}] Monument en « Or Gris » de style Orientaliste du 19ème Siècle avec son écrin de Verdure en régénération. Accès par le bas – Portail Bleu n°80. Tram E – arrêt Casamaures Village. Parking relais Esplanade.

40 ans de Classement – Habiter la Casamaures hier et aujourd’hui.

©Association CHA