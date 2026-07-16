Visite guidée du Campus de formation technique EDF de Saint-Martin-Le-Vinoux, Campus EDF de formation hydraulique de Saint-Martin-le-Vinoux, Saint-Martin-le-Vinoux

Informations pratiques

Visite guidée du Campus de formation technique EDF de Saint-Martin-Le-Vinoux Vendredi 18 septembre, 09h30, 14h00 Campus EDF de formation hydraulique de Saint-Martin-le-Vinoux Isère

Maximum 2 groupes de 20 personnes par créneau. A partir de 12 ans. Inscription obligatoire sur le site visiter EDF

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T09:30:00+02:00 – 2026-09-18T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T14:00:00+02:00 – 2026-09-18T15:30:00+02:00

Le campus EDF UFPI (Unité de Professionnalisation pour la performance industrielle) de Saint-Martin-le-Vinoux forme les salariés EDF de toute la France aux métiers de l’exploitation, de la maintenance et de l’ingénierie hydraulique, en leur dispensant des formations techniques adaptées aux enjeux majeurs de sécurité, de sûreté, et de production d’électricité.

Campus EDF de formation hydraulique de Saint-Martin-le-Vinoux 86, Chemin de l’Etang 38950 SAINT-MARTIN-LE-VINOUX Saint-Martin-le-Vinoux 38950 Isère Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.edf.fr/groupe-edf/visiter-edf/1051/events »}] Le campus EDF UFPI (Unité de Professionnalisation pour la Performance Industrielle) de Saint-Martin-le-Vinoux (à côté de Grenoble) forme les salariés EDF de toute la France aux métiers de l’exploitation, de la maintenance et de l’ingénierie hydraulique, en leur dispensant des formations techniques adaptées aux enjeux majeurs de sécurité, de sûreté, et de production d’électricité. Pièce d’identité obligatoire en cours de validité (ni digital ni photocopie)

Mineurs accompagnés par un adulte

Vêtements couvrants, chaussures plates et fermées

Journées européennes du patrimoine

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