Objectif Alternance, Apec, Paris

Informations pratiques

Objectif Alternance Jeudi 10 septembre, 12h30 Apec Paris

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-10T12:30:00+02:00 – 2026-09-10T13:30:00+02:00

Fin : 2026-09-10T12:30:00+02:00 – 2026-09-10T13:30:00+02:00

L’Apec te propose un webinaire gratuit d’1h pour t’aider à :

cibler les entreprises qui recrutent encore ;

rendre ton CV + clair et + impactant ;

optimiser ton profil LinkedIn ;

contacter directement les bons interlocuteur·rices ;

relancer efficacement tes candidatures ;

préparer tes entretiens.

L’objectif : t’aider à adopter la « bonne méthode » pour décrocher ton alternance ! Tu pourras aussi bénéficier du replay pendant 7 jours après l’événement.

Apec 55 rue d’Amsterdam 75008 Paris Paris 75009 Quartier de l’Europe Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://event.apec.fr/fr/webinaire-objectifalternance-1 »}] https://event.apec.fr/fr/webinaire-objectifalternance-1

Tu es en bac+3, bac+4 ou bac+5 et tu cherches une alternance pour septembre ? alternance CV