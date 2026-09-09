Objectif Alternance, Apec, Paris
jeudi 10 septembre 2026 · Apec · Paris
Informations pratiques
Objectif Alternance Jeudi 10 septembre, 12h30 Apec Paris
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-10T12:30:00+02:00 – 2026-09-10T13:30:00+02:00
Fin : 2026-09-10T12:30:00+02:00 – 2026-09-10T13:30:00+02:00
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Apec 55 rue d’Amsterdam 75008 Paris Paris 75009 Quartier de l’Europe Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://event.apec.fr/fr/webinaire-objectifalternance-1 »}] https://event.apec.fr/fr/webinaire-objectifalternance-1
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