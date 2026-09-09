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Objectif Alternance, Apec, Paris

jeudi 10 septembre 2026 · Apec · Paris

Objectif Alternance, Apec, Paris

Informations pratiques

Début
jeudi 10 septembre 2026
Fin
jeudi 10 septembre 2026
Lieu
Apec
Adresse
55 rue d'Amsterdam 75008 Paris
Ville
75009 Paris
Département
Paris
Tarif
Sur inscription

Objectif Alternance Jeudi 10 septembre, 12h30 Apec Paris

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-10T12:30:00+02:00 – 2026-09-10T13:30:00+02:00
Fin : 2026-09-10T12:30:00+02:00 – 2026-09-10T13:30:00+02:00

L’Apec te propose un webinaire gratuit d’1h pour t’aider à :

  • cibler les entreprises qui recrutent encore ;
  • rendre ton CV + clair et + impactant ;
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  • contacter directement les bons interlocuteur·rices ;
  • relancer efficacement tes candidatures ;
  • préparer tes entretiens.

L’objectif : t’aider à adopter la « bonne méthode » pour décrocher ton alternance ! Tu pourras aussi bénéficier du replay pendant 7 jours après l’événement.

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Tu es en bac+3, bac+4 ou bac+5 et tu cherches une alternance pour septembre ? alternance CV

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