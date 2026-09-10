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Objectif patrimoine : le Rallye Photo, Place Raymond Dupeux, Le Bois-Plage-en-Ré

samedi 19 septembre 2026 · Place Raymond Dupeux · Le Bois-Plage-en-Ré

Objectif patrimoine : le Rallye Photo, Place Raymond Dupeux, Le Bois-Plage-en-Ré

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Place Raymond Dupeux
Adresse
Place Raymond Dupeux, 17850 Le Bois-plage-en-Ré
Ville
17580 Le Bois-Plage-en-Ré
Département
Charente-Maritime
Tarif
Gratuit. Prévoir un appareil pour prendre des photos.

Objectif patrimoine : le Rallye Photo Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 Place Raymond Dupeux Charente-Maritime

Gratuit. Prévoir un appareil pour prendre des photos.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

À l’aide d’un livret de photographies anciennes, partez à la redécouverte du patrimoine du village.
Retrouvez les lieux représentés autrefois, observez leur évolution et photographiez-les aujourd’hui. Ce rallye photo intergénérationnel se clôturera par un concours récompensant la plus belle photographie.

Place Raymond Dupeux Place Raymond Dupeux, 17850 Le Bois-plage-en-Ré Le Bois-Plage-en-Ré 17580 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
À l’aide d’un livret de clichés d’autrefois, redécouvrez le patrimoine du village. Retrouvez ces lieux du village et photographiez-les aujourd’hui. Un rallye-photo intergénérationnel qui se clôturera…

©FAMILLEHEREAUDEAU

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