Objectif Plancton, station de biologie marine, Concarneau

Informations pratiques

Objectif Plancton Samedi 12 septembre, 09h00 station de biologie marine Finistère

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-12T09:00:00+02:00 – 2026-09-12T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-12T09:00:00+02:00 – 2026-09-12T16:00:00+02:00

Le plancton, invisible à l’oeil nu, est souvent méconnu de tous. Pourtant son rôle dans le maintien de la vie marine est fondamental. L’étude des dynamiques planctoniques nécessite un suivi régulier dans l’espace et le temps. Depuis plusieurs années, les scientifiques du Muséum National d’Histoire Naturelle, d’Ifremer, de l’Institut Universitaire Européen de la Mer et d’Océanopolis s’investissent pour enrichir les connaissances sur le plancton.

Une mission aujourd’hui ouverte aux citoyens concarnois qui souhaitent partager, découvrir et aider à la recherche scientifique sur leur territoire grâce au programme Objectif Plancton.

CAP vers la nature sera présent au retour des plaisanciers pour observer et commenter le plancton du jour !

SAMEDI 12 SEPTEMBRE – de 9h à 16h – RDV à la station de biologie marine de Concarneau, Place de La Croix 29900

station de biologie marine Place de La Croix 29900 Concarneau Concarneau 29900 Finistère Bretagne [{« type »: « email », « value »: « michel@explore-jourdain.com »}]

Ami·e·s de l’océan, venez partager un moment en mer afin d’aider les scientifiques sur la recherche planctonique avec le programme Objectif Plancton le samedi 12 septembre. CAP vers la nature