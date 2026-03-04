Objectif Rouen, bibliothèque patrimoniale, Rouen

Objectif Rouen Samedi 20 juin, 14h00 bibliothèque patrimoniale Seine-Maritime

Gratuit, sur inscription

Après une visite de l’exposition Albumine & Collodion, partez avec votre appareil photo pour une balade en ville accompagné du photographe de la bibliothèque. Capturez vos meilleurs clichés des maisons à pans de bois, des monuments ou des scènes de la vie quotidienne. Rendez-vous devant la bibliothèque patrimoniale, place du Chêne Rouge.Appareil photo non-fourni.Réserver votre place pour la balade photographique sur Weezevent.

© Bibliothèque municipale de Rouen