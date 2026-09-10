Objets d’enfance : la culture matérielle des tout-petits à l’époque romaine, Cosmopolis, Nantes

Informations pratiques

Objets d’enfance : la culture matérielle des tout-petits à l’époque romaine Mardi 29 septembre, 18h30 Cosmopolis Loire-Atlantique

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-29T18:30:00+02:00 – 2026-09-29T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-29T18:30:00+02:00 – 2026-09-29T20:00:00+02:00

Conférence de Mélissa Tirel, docteure en Archéologie romaine, chercheuse associée au CReAAH (UMR 6566)

En partenariat avec Le Chronographe / Nantes Métropole

En lien avec l’exposition temporaire Maternités : archéologie de la figure maternelle au Chronographe, cette conférence invite à explorer la culture matérielle des tout-petits en Gaule romaine, à travers les objets mis au jour dans leurs sépultures. Biberons, vaisselles, amulettes, monnaies ou dépôts d’animaux nous renseignent sur le quotidien, les soins, les croyances et la place accordée aux jeunes enfants dans les sociétés antiques. Ces découvertes permettent de mieux comprendre les premières années de la vie et la place de cette classe d’âge dans les sociétés romaines.

Rencontre proposée dans le cadre de l’édition 2026 de Décryptages consacrée au thème de l’enfance. Programme complet :https://cosmopolis.nantes.fr/evenements/decryptages-enfances

Cosmopolis 18 rue Scribe – passage Graslin – 44000 Nantes Nantes 44003 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire https://cosmopolis.nantes.fr/ [{« link »: « https://lechronographe.nantesmetropole.fr/expositions/maternites-archeologie-de-la-figure-maternelle/ »}, {« link »: « https://cosmopolis.nantes.fr/evenements/decryptages-enfances »}]

Conférence proposée dans le cadre de « Décryptages – Enfance(s), grandir quelque part » à Cosmopolis du 09/09 au 11/10/2026

Hochet métallique, période gallo-romaine. Musée des antiquités de Rouen, inv.139.27 (A). © Yohann Deslandes, Métropole Rouen Normandie