Obscura Machine / La Traversée Photographique, Hôtel Fontfreyde – Centre photographique, Clermont-Ferrand

Informations pratiques

Obscura Machine / La Traversée Photographique 21 – 31 mars 2027 Hôtel Fontfreyde – Centre photographique Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-03-21T09:00:00+01:00 – 2027-03-21T19:00:00+01:00

Fin : 2027-03-31T09:00:00+02:00 – 2027-03-31T19:00:00+02:00

La Obscura Machine sera en résidence du 21 au 31 mars 2027 au Centre Georges BRASSENS, Rue Sévigné dans le quartier Saint-Jacques à Clermont-Ferrand.

Depuis 2020, les deux artistes Romain Cavallin et Matthieu Cauchy ont sillonné une partie du nord de la France et de la Belgique à bord d’une camionnette transformée en appareil photo, la Obscura Machine. Elle est équipée d’un système de prise de vue encastré dans la porte arrière, à la manière d’une caméra obscura et d’un laboratoire argentique traditionnel Noir et Blanc/ Couleur. Depuis 2022, l’artiste sonore Taïssia Froidure a rejoint le projet. Avec ses micros, elle questionne les habitant·e·s et récolte leurs témoignages. La Obscura Machine est un véritable outil de création d’images, de documentation, de médiation, de partage, de production d’expositions in situ et d’édition.

En partant à la découverte du territoire à la rencontre des habitant·e·s, les trois artistes renouent ainsi avec la tradition des photographes du 19ème siècle qui, passant de villages en villages, éternisaient la vie quotidienne. Cette présence artistique est l’occasion d’offrir un vrai espace de médiation et de création avec les habitant·e·s de territoires ruraux. Ces échanges sont le moyen pour les artistes d’entrer directement en contact avec les habitant·e·s et de construire une mémoire vivante de ce territoire.

Au cours de cette résidence itinérante, les artistes mèneront :

– une création photographique en lien avec les habitant·e·s

– un atelier construit avec un groupe défini en amont avec le Centre de la photographie

– la création d’un objet éditorial réunissant les productions photographiques et sonores réalisées pendant le projet

– un travail d’archivage en ligne de cette création collective

En faisant sortir la photographie du lieu d’exposition pour l’inscrire dans l’espace public et le quotidien des habitant·e·s, ce projet propose une approche participative de l’image contemporaine.

Ce projet est réalisé dans le cadre de la Traversée Photographique, un programme d’événements proposé par le réseau Diagonal labellisé Bicentenaire de la Photographie par le ministère de la Culture et s’inscrit dans la programmation officielle du 1er septembre 2026 au 30 septembre 2027.

Hôtel Fontfreyde – Centre photographique 34 rue des Gras, 63000 Clermont-Ferrand, France Clermont-Ferrand 63000 Plateau central Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 33473423180 https://clermont-ferrand.fr/hotel-fontfreyde-centre-photographique Centre photographique appartenant au réseau Diagonal.

La Obscura Machine sera en résidence du 21 au 31 mars 2027 au Centre Georges BRASSENS, Rue Sévigné dans le quartier Saint-Jacques à Clermont-Ferrand.

Taïssia Froidure (réalisatrice sonore) avec Romain Cavallin et Matthieu Cauchy (photographes documentaires) © Obscura Machine.