Informations pratiques

Reichshoffen

Observation de l’éclipse solaire

2 rue du Stade Reichshoffen Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-08-12 19:00:00

fin : 2026-08-12 21:00:00

Date(s) :

2026-08-12

Rendez-vous pour une observation exceptionnelle de l’éclipse solaire partielle avec le Centre d’Observation et d’Action d’Obersteinbach. Près de 90 % du soleil sera masqué. Début à 19h20, maximum à 20h15. Lunettes offertes dans la limite des stocks.

La Ville de Reichshoffen invite le public à observer une éclipse solaire partielle exceptionnelle en présence du Centre d’Observation et d’Action d’Obersteinbach.

Alors que la prochaine éclipse totale observable en France n’aura lieu que le 3 septembre 2081, ce rendez-vous constitue une occasion rare d’observer la lune occulter près de 89,8% du disque solaire. Des lunettes d’observation seront mises gratuitement à disposition dans la limite des stocks disponibles.

Le phénomène débutera aux alentours de 19h20, atteindra son maximum vers 20h15, puis se poursuivra jusqu’au coucher du soleil, alors que l’éclipse sera encore en cours. Les conditions devraient offrir un spectacle saisissant, avec une lumière particulière et la possibilité d’observer l’activité solaire, notamment les taches, protubérances et éventuelles éruptions. 0 .

2 rue du Stade Reichshoffen 67110 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 89 30 mairie@reichshoffen.fr

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English :

Join us for an exceptional viewing of the partial solar eclipse with the Obersteinbach Observation and Action Center. Nearly 90% of the sun will be obscured. It begins at 7:20 p.m. and reaches its peak at 8:15 p.m. Sunglasses will be provided while supplies last.

L’événement Observation de l’éclipse solaire Reichshoffen a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de tourisme de l’Alsace Verte