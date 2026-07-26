Informations pratiques

Larrau

Observation des étoiles

Accueil Chalets d’Iraty Larrau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 46 – 46 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-20 19:30:00

fin : 2026-10-20 21:30:00

Date(s) :

2026-10-20

Pierre, animateur professionnel spécialisé en astronomie et en éducation à l’environnement depuis 2005, vous accompagne dans cette immersion sous le ciel étoilé des Pyrénées à Iraty, en Soule.

Cette expérience invite à s’émerveiller devant la beauté du ciel nocturne, à mieux comprendre notre place dans l’univers et à découvrir les principaux objets céleste visibles selon la saison. À l’aide des télescopes, les participants observent les étoiles, planètes et autres objets célestes tout en apprenants à se repérer parmi les constellations. En cas de météo défavorable, la découverte se poursuit en intérieur grâce à des logiciels d’astronomie immersifs. Prévoir des vêtements chauds adaptés aux conditions météorologiques, des chaussures fermées ainsi qu’une lampe frontale (idéalement avec lumière rouge). Rendez-vous à l’espace d’accueil des chalets d’Iraty. Sur réservation. .

Accueil Chalets d’Iraty Larrau 64560 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 02 37

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English : Observation des étoiles

L’événement Observation des étoiles Larrau a été mis à jour le 2026-07-26 par Office de Tourisme Pays Basque