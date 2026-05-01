Observation des rapaces NISTOS Nistos
Observation des rapaces NISTOS Nistos dimanche 17 mai 2026.
Nistos
Observation des rapaces
NISTOS Cap Nestès (station de Nistos) Nistos Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 09:30:00
fin : 2026-05-17
Date(s) :
2026-05-17
Balade en famille pour découvrir et observer les rapaces à Cap Nestès !
A partir de 5 ans
Tarif 30€ adulte et 20€/enfant
Tarif famille (à partir de 3 enfants) 20€/personne
Réservations obligatoires 05 62 99 21 30 ou reservation@neste-barousse.fr
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NISTOS Cap Nestès (station de Nistos) Nistos 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 99 21 30 reservation@neste-barousse.fr
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English :
A family outing to discover and observe birds of prey at Cap Nestès!
Ages 5 and up
Price: 30? per adult and 20? per child
Family price (3 children or more): 20?/person
Reservations essential: 05 62 99 21 30 or reservation@neste-barousse.fr
L’événement Observation des rapaces Nistos a été mis à jour le 2026-04-29 par OT de Neste-Barousse|CDT65
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