Observation des rapaces NISTOS Nistos

Nistos

Observation des rapaces

NISTOS Cap Nestès (station de Nistos) Nistos Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 09:30:00

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-17

Balade en famille pour découvrir et observer les rapaces à Cap Nestès !

A partir de 5 ans

Tarif 30€ adulte et 20€/enfant

Tarif famille (à partir de 3 enfants) 20€/personne

Réservations obligatoires 05 62 99 21 30 ou reservation@neste-barousse.fr

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NISTOS Cap Nestès (station de Nistos) Nistos 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 99 21 30 reservation@neste-barousse.fr

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English :

A family outing to discover and observe birds of prey at Cap Nestès!

Ages 5 and up

Price: 30? per adult and 20? per child

Family price (3 children or more): 20?/person

Reservations essential: 05 62 99 21 30 or reservation@neste-barousse.fr

L’événement Observation des rapaces Nistos a été mis à jour le 2026-04-29 par OT de Neste-Barousse|CDT65