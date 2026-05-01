Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Observation du monde des oiseaux Orthez

Observation du monde des oiseaux Orthez

Observation du monde des oiseaux Orthez lundi 25 mai 2026.

Adresse : Château Moncade

Ville : 64300 Orthez

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : lundi 25 mai 2026

Fin : lundi 25 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Orthez

Observation du monde des oiseaux

Château Moncade Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-25 14:00:00
fin : 2026-05-25

Date(s) :
2026-05-25

Dans le cadre de la Fête de la Nature.
Partez à la découverte du monde fascinant des oiseaux. Une expérience accessible à tous pour mieux comprendre leur comportement et apprendre à les reconnaître dans leur milieu naturel.

Sur inscription jusqu’au 25 mai.   .

Château Moncade Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 69 82 51 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Observation du monde des oiseaux

L’événement Observation du monde des oiseaux Orthez a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Coeur de Béarn

À voir aussi à Orthez (Pyrénées-Atlantiques)