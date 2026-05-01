Observation du monde des oiseaux Orthez
Observation du monde des oiseaux Orthez lundi 25 mai 2026.
Orthez
Observation du monde des oiseaux
Château Moncade Orthez Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-25 14:00:00
fin : 2026-05-25
Date(s) :
2026-05-25
Dans le cadre de la Fête de la Nature.
Partez à la découverte du monde fascinant des oiseaux. Une expérience accessible à tous pour mieux comprendre leur comportement et apprendre à les reconnaître dans leur milieu naturel.
Sur inscription jusqu’au 25 mai. .
Château Moncade Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 69 82 51
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English : Observation du monde des oiseaux
L’événement Observation du monde des oiseaux Orthez a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Coeur de Béarn
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