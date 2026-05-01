Orthez

Observation du monde des oiseaux

Château Moncade Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-25 14:00:00

fin : 2026-05-25

Date(s) :

2026-05-25

Dans le cadre de la Fête de la Nature.

Partez à la découverte du monde fascinant des oiseaux. Une expérience accessible à tous pour mieux comprendre leur comportement et apprendre à les reconnaître dans leur milieu naturel.

Sur inscription jusqu’au 25 mai. .

Château Moncade Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 69 82 51

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English : Observation du monde des oiseaux

L’événement Observation du monde des oiseaux Orthez a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Coeur de Béarn