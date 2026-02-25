Observation nocturne des ratons-laveurs Wissembourg
lundi 5 octobre 2026 · Wissembourg
Informations pratiques
Wissembourg
Observation nocturne des ratons-laveurs
Route de la Pépinière Wissembourg Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-10-05 17:00:00
fin : 2026-11-02 20:00:00
Date(s) :
2026-10-05 2026-11-02 2026-12-07
À la tombée de la nuit, installez-vous en sous-bois pour observer, via caméra thermique, une petite famille de 5 à 8 ratons-laveurs. Sur inscription.
À la tombée de la nuit, installez-vous en sous-bois pour observer, via caméra thermique, une petite famille de 5 à 8 ratons-laveurs. .
Route de la Pépinière Wissembourg 67160 Bas-Rhin Grand Est +33 6 28 34 40 28 nature.and.voiceless@gmail.com
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English :
At dusk, settle down in the undergrowth to observe a small family of 5 to 8 raccoons via thermal camera. Registration required.
L’événement Observation nocturne des ratons-laveurs Wissembourg a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de tourisme de l’Alsace Verte
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