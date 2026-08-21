Observatoires, une exposition de John M Armleder, Musée d’art et d’histoire, Genève

Informations pratiques

Observatoires, une exposition de John M Armleder Jeudi 1 octobre, 18h30 Musée d’art et d’histoire

Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-01T18:30:00+02:00 – 2026-10-01T19:30:00+02:00

Fin : 2026-10-01T18:30:00+02:00 – 2026-10-01T19:30:00+02:00

D’autoportraits en bouquets de fleurs en passant par une boule à facettes géante et des animaux naturalisés, découvrez le parcours original créé par l’artiste contemporain John M Armleder qui profite de cette exposition pour faire dialoguer ses œuvres avec la collection du musée.

Avec une médiatrice culturelle et une interprète en LSF

Visite destinée au public sourd et malentendant

Infos et réservations: s-5.ch

Musée d’art et d’histoire Rue Charles-GALLAND 2, 1206 Genève Genève 1205 +41 22 418 26 00 http://www.mah-geneve.ch [{« type »: « link », « value »: « https://s-5.ch/ »}] [{« link »: « https://s-5.ch/ »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/musee-art-histoire/

Visite en langue des signes (LSF)

DR