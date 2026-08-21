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Observatoires, une exposition de John M Armleder, Musée d’art et d’histoire, Genève

jeudi 1 octobre 2026 · Musée d'art et d'histoire · Genève

Observatoires, une exposition de John M Armleder, Musée d’art et d’histoire, Genève

Informations pratiques

Début
jeudi 1 octobre 2026
Fin
jeudi 1 octobre 2026
Lieu
Musée d'art et d'histoire
Adresse
Rue Charles-GALLAND 2, 1206 Genève
Ville
1205 Genève
Tarif
Sur réservation

Observatoires, une exposition de John M Armleder Jeudi 1 octobre, 18h30 Musée d’art et d’histoire

Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-01T18:30:00+02:00 – 2026-10-01T19:30:00+02:00
Fin : 2026-10-01T18:30:00+02:00 – 2026-10-01T19:30:00+02:00

D’autoportraits en bouquets de fleurs en passant par une boule à facettes géante et des animaux naturalisés, découvrez le parcours original créé par l’artiste contemporain John M Armleder qui profite de cette exposition pour faire dialoguer ses œuvres avec la collection du musée.
Avec une médiatrice culturelle et une interprète en LSF
Visite destinée au public sourd et malentendant
Infos et réservations: s-5.ch

Musée d’art et d’histoire Rue Charles-GALLAND 2, 1206 Genève Genève 1205 +41 22 418 26 00 http://www.mah-geneve.ch [{« type »: « link », « value »: « https://s-5.ch/ »}] [{« link »: « https://s-5.ch/ »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/musee-art-histoire/
Visite en langue des signes (LSF)

DR

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