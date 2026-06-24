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Océlia fait sa kermesse Montfort-sur-Meu

Océlia fait sa kermesse Montfort-sur-Meu dimanche 5 juillet 2026.

Adresse
Route d'Iffendic
Ville
35160 Montfort-sur-Meu
Département
Ille-et-Vilaine
Début
dimanche 5 juillet 2026
Fin
dimanche 5 juillet 2026
Heure de début
14:30:00
Tarif

Montfort-sur-Meu

Océlia fait sa kermesse

Route d’Iffendic Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 14:30:00
fin : 2026-07-05 18:00:00

Date(s) :
2026-07-05

Le dimanche 5 juillet de 14h30 à 18h, la piscine Océlia fait sa kermesse !

Au programme
des jeux extérieurs,
– une grande tombola,
– structure gonflable,
– baptême de plongée,
– restauration gratuite,
– animations musicales   .

Route d’Iffendic Montfort-sur-Meu 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne  

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English :

L’événement Océlia fait sa kermesse Montfort-sur-Meu a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Montfort Communauté

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