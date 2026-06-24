Montfort-sur-Meu

Océlia fait sa kermesse

Route d’Iffendic Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 14:30:00

fin : 2026-07-05 18:00:00

Date(s) :

2026-07-05

Le dimanche 5 juillet de 14h30 à 18h, la piscine Océlia fait sa kermesse !

Au programme

des jeux extérieurs,

– une grande tombola,

– structure gonflable,

– baptême de plongée,

– restauration gratuite,

– animations musicales .

Route d’Iffendic Montfort-sur-Meu 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne

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English :

L’événement Océlia fait sa kermesse Montfort-sur-Meu a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Montfort Communauté