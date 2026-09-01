October lab #7 Sounds, Tears and Skins (Pic) PIC Pôle Instrumental Contemporain Marseille Marseille 16e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 16e Arrondissement

October lab #7 Sounds, Tears and Skins (Pic)

Dimanche 20 septembre 2026 à partir de 15h30. PIC Pôle Instrumental Contemporain Marseille 36 montée Antoine Castejon Marseille 16e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 15:30:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Concert Commenté Analyse en direct par Raoul Lay et les musiciens de Télémaque des œuvres du programme Sounds, Tears and Skins .

Inside STS un parcours américain



En 2018, l’Ensemble Télémaque crée October Lab, une plateforme internationale dédiée à la création musicale, dont la vocation est de produire et diffuser de nouvelles œuvres, à la croisée des styles et des esthétiques. À travers des commandes passées à des compositrices et compositeurs du monde entier, elle explore des thématiques en constante évolution.



Sounds, Tears and Skins marque la première collaboration de l’ensemble Télémaque avec des artistes des États-Unis. Sous la direction de Raoul Lay, l’ensemble passe cette année commande à une nouvelle génération de compositeur·ice·s américain·e·s Yu-Hui Chang, John Aylward et Kate Soper, auxquels s’ajoutent Jingmian Gong et Dylan Needleman, des étudiants doctorants en composition rencontrés à l’université de Brandeis. Leurs créations s’appuient sur des textes français et américains, écrits de manière significative ou ayant laissé une empreinte à Marseille et aux USA.



Le projet fait dialoguer cinq figures majeures de la littérature moderne Mary Jane Gold (Crossroads Marseilles, 1940), Franz Werfel, Antonin Artaud, Marcel Proust et Arthur Rimbaud. Toutes et tous, à des degrés divers, ont été discriminés en raison de leur genre, et/ou leur origine, et/ou leurs différences (appartenance ethnique ou religieuse, convictions politiques, orientation sexuelle, troubles psychiques…).



À travers l’histoire, avant, pendant ou après la Seconde Guerre mondiale, chaque œuvre interroge les notions de voyage, de migration, et d’histoire des minorités dans un axe Marseille-États-Unis. .

PIC Pôle Instrumental Contemporain Marseille 36 montée Antoine Castejon Marseille 16e Arrondissement 13016 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 43 10 46 info@ensemble-telemaque.com

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English :

Concert Review: Live analysis by Raoul Lay and the musicians of Télémac of the works on the program “Sounds, Tears and Skins.”

L’événement October lab #7 Sounds, Tears and Skins (Pic) Marseille 16e Arrondissement a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de Tourisme des Loisirs et des Congrès de Marseille