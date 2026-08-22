Octobre Rose à Champagney rue du Titan Champagney
dimanche 11 octobre 2026 · rue du Titan · Champagney
Informations pratiques
Champagney
Octobre Rose à Champagney
rue du Titan Camping des Ballastières Champagney Haute-Saône
Tarif : 2 – 2 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11 09:45:00
fin : 2026-10-11 12:00:00
Date(s) :
2026-10-11
Pour la prévention et la lutte contre le cancer du sein à Champagney, une course est organisée au départ du camping des Ballastières à Champagney.
L’association Color’Step vous propose un échauffement à partir de 9h45.
Un départ groupé à partir de 10h.
Les fonds seront reversées à l’association de lutte Le Ruban Rose , la participation est de 2€ minimum est demandée. .
rue du Titan Camping des Ballastières Champagney 70290 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 7 76 69 79 82
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English : Octobre Rose à Champagney
L’événement Octobre Rose à Champagney Champagney a été mis à jour le 2026-08-22 par RONCHAMP TOURISME
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