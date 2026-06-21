UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Doudeauville-en-Vexin

Octobre Rose à Doudeauville-en-Vexin Doudeauville-en-Vexin

jeudi 1 octobre 2026 · Doudeauville-en-Vexin

Informations pratiques

Début
jeudi 1 octobre 2026
Fin
samedi 31 octobre 2026
Adresse
10 Rue Saint-Aubin
Ville
27150 Doudeauville-en-Vexin
Département
Eure
Tarif

Doudeauville-en-Vexin

Octobre Rose à Doudeauville-en-Vexin

10 Rue Saint-Aubin Doudeauville-en-Vexin Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-10-01
fin : 2026-10-31

Date(s) :
2026-10-01

Au programme

Tout le mois
– Exposition de crochet urbain admirez les créations autour des marronniers de la place du village,
– Vente de goodies faits main retrouvez les œuvres des crocheteuses de Lisors. De belles créations à offrir ou à s’offrir.

Le 4 octobre
– Marche solidaire départ à partir de 10h de la place communale pour un parcours de 4,5 km (2 €/participant).

Le 18 octobre
De 10h à 12h30 et de 14h à 17h
– Expo de l’atelier de peinture de Doudeauville-en-Vexin dans l’église Saint-Aubin.

Tous les bénéfices seront reversés à la recherche.   .

10 Rue Saint-Aubin Doudeauville-en-Vexin 27150 Eure Normandie +33 2 32 55 09 03  mairie-doudeauvillevexin@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Octobre Rose à Doudeauville-en-Vexin

L’événement Octobre Rose à Doudeauville-en-Vexin Doudeauville-en-Vexin a été mis à jour le 2026-08-18 par Vexin Normand Tourisme

À voir aussi à Doudeauville-en-Vexin (Eure)