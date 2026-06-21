Octobre Rose à Doudeauville-en-Vexin Doudeauville-en-Vexin
jeudi 1 octobre 2026 · Doudeauville-en-Vexin
Informations pratiques
Doudeauville-en-Vexin
Octobre Rose à Doudeauville-en-Vexin
10 Rue Saint-Aubin Doudeauville-en-Vexin Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-10-01
fin : 2026-10-31
Date(s) :
2026-10-01
Au programme
Tout le mois
– Exposition de crochet urbain admirez les créations autour des marronniers de la place du village,
– Vente de goodies faits main retrouvez les œuvres des crocheteuses de Lisors. De belles créations à offrir ou à s’offrir.
Le 4 octobre
– Marche solidaire départ à partir de 10h de la place communale pour un parcours de 4,5 km (2 €/participant).
Le 18 octobre
De 10h à 12h30 et de 14h à 17h
– Expo de l’atelier de peinture de Doudeauville-en-Vexin dans l’église Saint-Aubin.
Tous les bénéfices seront reversés à la recherche. .
10 Rue Saint-Aubin Doudeauville-en-Vexin 27150 Eure Normandie +33 2 32 55 09 03 mairie-doudeauvillevexin@orange.fr
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English : Octobre Rose à Doudeauville-en-Vexin
L’événement Octobre Rose à Doudeauville-en-Vexin Doudeauville-en-Vexin a été mis à jour le 2026-08-18 par Vexin Normand Tourisme
À voir aussi à Doudeauville-en-Vexin (Eure)
- Visite libre : vous avez dit grotesque !, Église Saint-Aubin, Doudeauville-en-Vexin 19 septembre 2026
- Visite guidée : vous avez dit grotesque !, Église Saint-Aubin, Doudeauville-en-Vexin 19 septembre 2026
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