Informations pratiques

Doudeauville-en-Vexin

Octobre Rose à Doudeauville-en-Vexin

10 Rue Saint-Aubin Doudeauville-en-Vexin Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-10-01

fin : 2026-10-31

Date(s) :

2026-10-01

Au programme

Tout le mois

– Exposition de crochet urbain admirez les créations autour des marronniers de la place du village,

– Vente de goodies faits main retrouvez les œuvres des crocheteuses de Lisors. De belles créations à offrir ou à s’offrir.

Le 4 octobre

– Marche solidaire départ à partir de 10h de la place communale pour un parcours de 4,5 km (2 €/participant).

Le 18 octobre

De 10h à 12h30 et de 14h à 17h

– Expo de l’atelier de peinture de Doudeauville-en-Vexin dans l’église Saint-Aubin.

Tous les bénéfices seront reversés à la recherche. .

10 Rue Saint-Aubin Doudeauville-en-Vexin 27150 Eure Normandie +33 2 32 55 09 03 mairie-doudeauvillevexin@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Octobre Rose à Doudeauville-en-Vexin

L’événement Octobre Rose à Doudeauville-en-Vexin Doudeauville-en-Vexin a été mis à jour le 2026-08-18 par Vexin Normand Tourisme