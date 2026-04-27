Informations pratiques

Cabourg

Octobre rose

Dans toute la ville Cabourg Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-25 08:00:00

fin : 2026-10-25

Date(s) :

2026-10-25

Les Villes de Cabourg, Dives-sur-mer et Houlgate s’unissent à la Ligue contre le cancer en organisant chaque année, un événement familial une marche de 5km et une de 10km au départ de Port Guillaume.

Les Villes de Cabourg, Dives-sur-mer et Houlgate s’unissent à la Ligue contre le cancer en organisant chaque année, un événement familial et solidaire une marche de 5km et une seconde de 10km !

Programme

– Dès 8h Retrait des maillots

– 9h30 Marche de 10km

– 10h Marche de 5km

Bulletin d’inscription à récupérer et à retourner auprès des résidences Domitys de Cabourg ou de Dives-sur-mer, ou à Houlgate Immobilier avant le mercredi 21 octobre. .

Dans toute la ville Cabourg 14390 Calvados Normandie +33 2 31 06 20 00 tourisme@cabourg.fr

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English : Octobre rose

The towns of Cabourg, Dives-sur-mer and Houlgate join forces with the Ligue contre le cancer to organize an annual family event: a 5km walk and a 10km walk starting in Port Guillaume.

L’événement Octobre rose Cabourg a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Cabourg