Octobre rose Cabourg
dimanche 25 octobre 2026 · Cabourg
Informations pratiques
Cabourg
Octobre rose
Dans toute la ville Cabourg Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-25 08:00:00
fin : 2026-10-25
Date(s) :
2026-10-25
Les Villes de Cabourg, Dives-sur-mer et Houlgate s’unissent à la Ligue contre le cancer en organisant chaque année, un événement familial une marche de 5km et une de 10km au départ de Port Guillaume.
Les Villes de Cabourg, Dives-sur-mer et Houlgate s’unissent à la Ligue contre le cancer en organisant chaque année, un événement familial et solidaire une marche de 5km et une seconde de 10km !
Programme
– Dès 8h Retrait des maillots
– 9h30 Marche de 10km
– 10h Marche de 5km
Bulletin d’inscription à récupérer et à retourner auprès des résidences Domitys de Cabourg ou de Dives-sur-mer, ou à Houlgate Immobilier avant le mercredi 21 octobre. .
Dans toute la ville Cabourg 14390 Calvados Normandie +33 2 31 06 20 00 tourisme@cabourg.fr
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English : Octobre rose
The towns of Cabourg, Dives-sur-mer and Houlgate join forces with the Ligue contre le cancer to organize an annual family event: a 5km walk and a 10km walk starting in Port Guillaume.
L’événement Octobre rose Cabourg a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Cabourg
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