Octobre rose LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur

Informations pratiques

Luz-Saint-Sauveur

Octobre rose

LUZ-SAINT-SAUVEUR 31 Avenue de l’Impératrice Eugénie Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-15 14:00:00

fin : 2026-10-15

Date(s) :

2026-10-15

Marche rose balade de sensibilisation ouverte à tous, à la découverte du patrimoine local sur le circuit débutant au parc thermal, se poursuivant vers le pont Napoléon , la chapelle Solférino, et le centre bourg.

Dégustation en fin de circuit, collation sur le thème de la rose lieu parc Claude Massoure ou salle du conseil municipal mairie de Luz Saint-Sauveur.

1 pin’s offert aux participant.e.s.

Participation libre.

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LUZ-SAINT-SAUVEUR 31 Avenue de l’Impératrice Eugénie Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 81 58

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English :

Pink Walk : an awareness-raising walk open to everyone, %E0 to discover local heritage along a route starting at the thermal park, continuing toward the %AB Napoleon %BB Bridge, the Solferino Chapel, and the town center.

Tasting: At the end of the tour, a “%AB rose %BB”-themed snack will be served at Claude Massoure Park or in the City Council Chamber at Luz Saint-Sauveur City Hall.

One pin will be given to each participant.

Free admission.

L’événement Octobre rose Luz-Saint-Sauveur a été mis à jour le 2026-08-25 par OT de Luz St Sauveur|CDT65