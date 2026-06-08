Octobre rose marche au profit de la lutte contre le cancer du sein Tardets-Sorholus samedi 17 octobre 2026.

Tardets-Sorholus

Octobre rose marche au profit de la lutte contre le cancer du sein

Place Tardets-Sorholus Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-10-17

La Soule se mobilise pour octobre rose.

Le détail de la programmation et les horaires de l’événement seront mis à jour dès réception des informations envoyées par l’organisateur. .

Place Tardets-Sorholus 64470 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 51 28

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English : Octobre rose marche au profit de la lutte contre le cancer du sein

L’événement Octobre rose marche au profit de la lutte contre le cancer du sein Tardets-Sorholus a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de Tourisme Pays Basque