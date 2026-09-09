Octobre Rose – Super Loto, Salle André Ravache, Le Pouliguen

Informations pratiques

Octobre Rose – Super Loto Samedi 3 octobre, 20h00 Salle André Ravache Loire-Atlantique

– Adulte: 3

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T20:00:00+02:00 – 2026-10-03T22:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T20:00:00+02:00 – 2026-10-03T22:00:00+02:00

Comme chaque année, le Comité Municipal des Fêtes organise son loto du mois d’octobre et se mobilise dans le cadre de la Campagne d’Octobre Rose.

Sur réservation

Comme chaque année, le Comité Municipal des Fêtes organise son loto du mois d’octobre et se mobilise dans le cadre de la Campagne d’Octobre Rose.

Salle André Ravache Place de la Duchesse Anne, 44510 Le Pouliguen Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 66 36 66 77 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.cmdflepouliguen.fr »}]

Comme chaque année, le Comité Municipal des Fêtes organise son loto du mois d’octobre et se mobilise dans le cadre de la Campagne d’Octobre Rose. Famille Loisirs