Octobre Rose – Super Loto, Salle André Ravache, Le Pouliguen
samedi 3 octobre 2026 · Salle André Ravache · Le Pouliguen
Informations pratiques
Octobre Rose – Super Loto Samedi 3 octobre, 20h00 Salle André Ravache Loire-Atlantique
– Adulte: 3
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T20:00:00+02:00 – 2026-10-03T22:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T20:00:00+02:00 – 2026-10-03T22:00:00+02:00
Comme chaque année, le Comité Municipal des Fêtes organise son loto du mois d’octobre et se mobilise dans le cadre de la Campagne d’Octobre Rose.
Sur réservation
Comme chaque année, le Comité Municipal des Fêtes organise son loto du mois d’octobre et se mobilise dans le cadre de la Campagne d’Octobre Rose.
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Comme chaque année, le Comité Municipal des Fêtes organise son loto du mois d’octobre et se mobilise dans le cadre de la Campagne d’Octobre Rose. Famille Loisirs
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