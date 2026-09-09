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Octobre Rose – Super Loto, Salle André Ravache, Le Pouliguen

samedi 3 octobre 2026 · Salle André Ravache · Le Pouliguen

Octobre Rose – Super Loto, Salle André Ravache, Le Pouliguen

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Lieu
Salle André Ravache
Adresse
Place de la Duchesse Anne, 44510 Le Pouliguen
Ville
44510 Le Pouliguen
Département
Loire-Atlantique
Tarif
- Adulte: 3

Octobre Rose – Super Loto Samedi 3 octobre, 20h00 Salle André Ravache Loire-Atlantique

– Adulte: 3

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T20:00:00+02:00 – 2026-10-03T22:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T20:00:00+02:00 – 2026-10-03T22:00:00+02:00

Comme chaque année, le Comité Municipal des Fêtes organise son loto du mois d’octobre et se mobilise dans le cadre de la Campagne d’Octobre Rose.

Sur réservation 

Comme chaque année, le Comité Municipal des Fêtes organise son loto du mois d’octobre et se mobilise dans le cadre de la Campagne d’Octobre Rose.

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Comme chaque année, le Comité Municipal des Fêtes organise son loto du mois d’octobre et se mobilise dans le cadre de la Campagne d’Octobre Rose. Famille Loisirs

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