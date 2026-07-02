Octuor de violoncelles – Pause-concert – Saison ONPL, Conservatoire de Nantes, Nantes

Informations pratiques

Octuor de violoncelles – Pause-concert – Saison ONPL Vendredi 16 avril 2027, 12h30 Conservatoire de Nantes Loire-Atlantique

10 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-04-16T12:30:00+02:00 – 2027-04-16T13:15:00+02:00

Fin : 2027-04-16T12:30:00+02:00 – 2027-04-16T13:15:00+02:00

Pause-concert

Cette pause-concert retrace le trajet spectaculaire de la musique américaine depuis plus de 100 ans, de l’hommage au Nouveau Monde par la vieille Europe de Dvorák, au jazzy Gershwin du 20e siècle, puis au Glass d’aujourd’hui.

Fermez les yeux et rêvez aux grands espaces, le vaste ciel américain accueille les notes métissées et chatoyantes de l’Octuor de violoncelles de l’ONPL.

Déroulé :

George Gershwin : Rhapsody in blue – 10 min.

George Gershwin : Ouverture de Porgy and Bess – 9 min.

Arrangement de Sébastien Walnier

Philip Glass : Symphony for eight – 10 min.

Antonín Dvorák : Symphonie n° 9 (2e mouvement) – 12 min.

Arrangement de Roland Pidoux

Paul Ben Soussan, Justine Pierre, Thaddeus André, Ulysse Aragau, Emilie Corabœuf, François Gosset, Annabelle Gouache et Anaïs Maignan, violoncelles

Dans le cadre de « Pause-Concert » : Entre midi et deux, offrez-vous le temps d’une pause musicale de 45 minutes. Pour 10 € seulement, ces petits concerts concoctés par les musiciens de l’ONPL revisitent le répertoire symphonique et de musique de chambre. Un moment unique de détente et de découverte.

Concert dans l’auditorium Debussy du Conservatoire de Nantes

Conservatoire de Nantes 4 Rue Gaëtan Rondeau, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « billetterie.nantes@onpl.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 51 25 29 29 »}, {« type »: « link », « value »: « https://onpl.fr/ »}]

Saison de l’Orchestre National des Pays de la Loire Orchestre National des Pays de la Loire

Octuor de violoncelles de l’ONPL