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Odyssée Richard III Périgueux

vendredi 20 novembre 2026 · Périgueux

Odyssée Richard III Périgueux

Informations pratiques

Début
vendredi 20 novembre 2026
Fin
vendredi 20 novembre 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
Esplanade Robert Badinter
Ville
24000 Périgueux
Département
Dordogne
Tarif
10 10

Périgueux

Odyssée Richard III

Esplanade Robert Badinter Périgueux Dordogne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-20 14:00:00
fin : 2026-11-20 16:00:00

Date(s) :
2026-11-20

Richard III, c’est l’ascension fulgurante et la chute spectaculaire d’un monstre Richard de Gloucester. Cet être difforme et inachevé est prêt à tout pour parvenir à ses fins et prendre le trône d’Angletere. Ce prodigieux tacticien, ce brillant manipulateur excelle dans les luttes d’influence et les jeux de pouvoir il a toujours un coup d’avance ! Mais une fois tout là-haut, et enfin devenu Richard III, il est rongé par la folie et la peur.
Richard prendra le contrôle des personnages mais aussi des danseurs-marionnettistes, et deviendra ainsi le maître absolu sur scène, jusqu’à ce qu’une prise de conscience collective émerge. Aboutira-t-elle au renversement du tyran et à la mise en place de nouvelles règles de jeu ?

Dès 13 ans.

Pour les groupes scolaires 20/11 à 14h.   .

Esplanade Robert Badinter Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 18 71 

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English : Odyssée Richard III

L’événement Odyssée Richard III Périgueux a été mis à jour le 2026-06-30 par OT Communal de Périgueux

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