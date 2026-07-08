Informations pratiques

Périgueux

Odyssée Richard III

Esplanade Robert Badinter Périgueux Dordogne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-20 14:00:00

fin : 2026-11-20 16:00:00

Date(s) :

2026-11-20

Richard III, c’est l’ascension fulgurante et la chute spectaculaire d’un monstre Richard de Gloucester. Cet être difforme et inachevé est prêt à tout pour parvenir à ses fins et prendre le trône d’Angletere. Ce prodigieux tacticien, ce brillant manipulateur excelle dans les luttes d’influence et les jeux de pouvoir il a toujours un coup d’avance ! Mais une fois tout là-haut, et enfin devenu Richard III, il est rongé par la folie et la peur.

Richard prendra le contrôle des personnages mais aussi des danseurs-marionnettistes, et deviendra ainsi le maître absolu sur scène, jusqu’à ce qu’une prise de conscience collective émerge. Aboutira-t-elle au renversement du tyran et à la mise en place de nouvelles règles de jeu ?

Dès 13 ans.

Pour les groupes scolaires 20/11 à 14h. .

Esplanade Robert Badinter Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 18 71

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English : Odyssée Richard III

L’événement Odyssée Richard III Périgueux a été mis à jour le 2026-06-30 par OT Communal de Périgueux