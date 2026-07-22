Concert d’orgue Charles Cane Place de la Cité Périgueux
mercredi 5 août 2026 · Place de la Cité · Périgueux
Informations pratiques
Périgueux
Concert d’orgue Charles Cane
Place de la Cité Eglise de la Cité Périgueux Dordogne
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 18:00:00
fin : 2026-08-05 19:00:00
Date(s) :
2026-08-05
Dans le cadre des heures d’orgue d’été, l’association des amis de l’orgue de la Cité de Périgueux vous invite à venir écouter le mercredi 5 août à 18 heures, Charles Cane (Sweelinck, Scarlatti, Bach, Buxtehude, Corrette)
Comme l’intitulé le laisse présager, le concert se termine à 19 heures, il est en entrée libre et un grand écran dans la nef vous permettra de suivre le jeu de l’organiste.
A la fin du concert, il sera possible, par petits groupes, de monter à la tribune pour voir de plus près ce magnifique instrument (enfants accompagnés bienvenus) .
Place de la Cité Eglise de la Cité Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine aaocp@free.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert d’orgue Charles Cane
L’événement Concert d’orgue Charles Cane Périgueux a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Communal de Périgueux
À voir aussi à Périgueux (Dordogne)
- Visite commentée Géographie du corps Périgueux 22 juillet 2026
- L’heure d’orgue Périgueux 22 juillet 2026
- Apéro quizz Chez Monique Chez Monique Périgueux 22 juillet 2026
- Les contes du crepuscule Périgueux 22 juillet 2026
- Les vacances au musée La parure préhistorique Périgueux 23 juillet 2026