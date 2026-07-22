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AGENDA · Périgueux

Concert d’orgue Charles Cane Place de la Cité Périgueux

mercredi 5 août 2026 · Place de la Cité · Périgueux

Informations pratiques

Début
mercredi 5 août 2026
Fin
mercredi 5 août 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Place de la Cité
Adresse
Eglise de la Cité
Ville
24000 Périgueux
Département
Dordogne
Tarif

Périgueux

Concert d’orgue Charles Cane

Place de la Cité Eglise de la Cité Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 18:00:00
fin : 2026-08-05 19:00:00

Date(s) :
2026-08-05

Dans le cadre des heures d’orgue d’été, l’association des amis de l’orgue de la Cité de Périgueux vous invite à venir écouter le mercredi 5 août à 18 heures, Charles Cane (Sweelinck, Scarlatti, Bach, Buxtehude, Corrette)

Comme l’intitulé le laisse présager, le concert se termine à 19 heures, il est en entrée libre et un grand écran dans la nef vous permettra de suivre le jeu de l’organiste.

A la fin du concert, il sera possible, par petits groupes, de monter à la tribune pour voir de plus près ce magnifique instrument (enfants accompagnés bienvenus)   .

Place de la Cité Eglise de la Cité Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine   aaocp@free.fr

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English : Concert d’orgue Charles Cane

L’événement Concert d’orgue Charles Cane Périgueux a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Communal de Périgueux

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