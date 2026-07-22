Concert d’orgue Charles Cane Place de la Cité Périgueux

Informations pratiques

Périgueux

Concert d’orgue Charles Cane

Place de la Cité Eglise de la Cité Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 18:00:00

fin : 2026-08-05 19:00:00

Date(s) :

2026-08-05

Dans le cadre des heures d’orgue d’été, l’association des amis de l’orgue de la Cité de Périgueux vous invite à venir écouter le mercredi 5 août à 18 heures, Charles Cane (Sweelinck, Scarlatti, Bach, Buxtehude, Corrette)

Comme l’intitulé le laisse présager, le concert se termine à 19 heures, il est en entrée libre et un grand écran dans la nef vous permettra de suivre le jeu de l’organiste.

A la fin du concert, il sera possible, par petits groupes, de monter à la tribune pour voir de plus près ce magnifique instrument (enfants accompagnés bienvenus) .

Place de la Cité Eglise de la Cité Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine aaocp@free.fr

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English : Concert d’orgue Charles Cane

L’événement Concert d’orgue Charles Cane Périgueux a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Communal de Périgueux