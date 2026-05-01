Ferrette

Œil de Lynx

3a route de Lucelle Ferrette Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-05-20 16:00:00

fin : 2026-05-20 17:00:00

Date(s) :

2026-05-20

Un mercredi par mois, avec l’une des bibliothécaires, découvrez de nouvelles choses en s’amusant !

Un mercredi par mois, avec l’une des bibliothécaires, découvrez de nouvelles choses en s’amusant !

Les enfants sont invités à faire des bricolages, des jeux, des dessins ou participer à des débats/discussions sur une thématique qui change chaque mois.

Ce mois-ci, les activités proposées seront sur le thème du codage !

Enfants de 6 à 10 ans, n’hésitez pas à venir découvrir ce nouveau rendez-vous, places limitées.

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3a route de Lucelle Ferrette 68480 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 40 29 39 mediatheque.rocher@cc-sundgau.fr

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English :

One Wednesday a month, with one of our librarians, discover new things while having fun!

L’événement Œil de Lynx Ferrette a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de tourisme du Sundgau