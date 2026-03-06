Œuvre du café | Coup de projecteur sur le street art Dordonha Bergerac

Œuvre du café | Coup de projecteur sur le street art

Dordonha 1 Rue de la Mission Bergerac Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-10

fin : 2026-03-10

Date(s) :

2026-03-10

Venez écouter le commentaire de quelques fresques de street art, qui ornent les murs de Bergerac. Rendez-vous pour un moment convivial autour de l’univers des street artistes et leurs techniques variées.

Gratuit, boisson chaude offerte, réservation conseillée

Rendez-vous à Dordonha .

Dordonha 1 Rue de la Mission Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 63 04 13

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Œuvre du café | Coup de projecteur sur le street art Bergerac a été mis à jour le 2026-03-04 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides