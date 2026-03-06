Œuvre du café | Coup de projecteur sur le street art Dordonha Bergerac
Œuvre du café | Coup de projecteur sur le street art Dordonha Bergerac mardi 10 mars 2026.
Œuvre du café | Coup de projecteur sur le street art
Dordonha 1 Rue de la Mission Bergerac Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-10
fin : 2026-03-10
Date(s) :
2026-03-10
Venez écouter le commentaire de quelques fresques de street art, qui ornent les murs de Bergerac. Rendez-vous pour un moment convivial autour de l’univers des street artistes et leurs techniques variées.
Gratuit, boisson chaude offerte, réservation conseillée
Rendez-vous à Dordonha .
Dordonha 1 Rue de la Mission Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 63 04 13
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Œuvre du café | Coup de projecteur sur le street art Bergerac a été mis à jour le 2026-03-04 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides