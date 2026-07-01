Œuvre signée Guillaume Bottazzi à Marly-le-Roi, Oeuvre patrimoniale de Guillaume Bottazzi à Marly-le-Roi, Marly-le-Roi

Informations pratiques

Œuvre signée Guillaume Bottazzi à Marly-le-Roi Samedi 19 septembre, 08h00 Oeuvre patrimoniale de Guillaume Bottazzi à Marly-le-Roi Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T08:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T08:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Cette création émaillée réalisée en 2021 immerge le visiteur et l’invite à voyager avec son imaginaire.

Elle est composée d’émaux déposés sur du verre trempé et feuilleté. L’émail est une matière naturelle réduite en poudre et composée de différents minéraux : la silice, qui compose 66 % de la croûte terrestre ; les feldspaths, qui forment le groupe de minéraux le plus abondant en volume dans la croûte terrestre ; le kaolin, une argile courante ; les oxydes métalliques, etc.

À l’occasion de la 43e édition des Journées européennes du patrimoine, l’artiste peintre Guillaume Bottazzi, pionnier de la neuroesthétique appliquée, nous invite à un parcours artistique gargantuesque composé de plus de 90 œuvres d’art patrimoniales qui nous font du bien.

Ces œuvres sont à découvrir dans toute la France, des Hauts-de-France à la région Occitanie, en passant par la capitale, le Grand Paris, l’Auvergne-Rhône-Alpes et la Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Guillaume Bottazzi a signé plus de 180 œuvres patrimoniales qui ont la vocation de valoriser le patrimoine, en Europe, aux Etats-Unis, en Chine et au Japon, commandées par des villes, des musées et des architectes. Elles s’inscrivent au patrimoine architectural des lieux où elles se situent.

Cette initiative intervient alors que l’Union Européenne et la France ont désigné la santé mentale comme « Grande Cause nationale » pour 2026. Ces œuvres in situ améliorent notre qualité de vie. Ces créations poétiques, fondées sur des connaissances issues de la neurobiologie, créent un écosystème qui aide à vivre plus heureux.

Le public est invité à se promener en regardant ces œuvres pour voir s’il reçoit sa dose de bien-être.

Site officiel de Guillaume Bottazzi : https://guillaume.bottazzi.org

Oeuvre patrimoniale de Guillaume Bottazzi à Marly-le-Roi 55 avenue Auguste Renoir 78160 Marly-le-Roi Marly-le-Roi 78160 Yvelines Île-de-France [{« link »: « https://fr.wikipedia.org/wiki/Guillaume_Bottazzi »}, {« link »: « https://fr.wikipedia.org/wiki/Neuroesth%C3%A9tique »}, {« link »: « https://guillaume.bottazzi.org »}]

Découverte d’une œuvre de Guillaume Bottazzi

© Guillaume Bottazzi – ADAGP Paris