Visite thématique – « Les fontaines du roi », Musée du Domaine royal de Marly, Marly-le-Roi

Informations pratiques

Visite thématique – « Les fontaines du roi » Samedi 19 septembre, 14h00 Musée du Domaine royal de Marly Yvelines

• Entrée libre dans la limite des places disponibles.

• Inscription au 01.39.69.06.26 / activites@musee-domaine-marly.fr ou sur place, le jour de l’activité.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Après une introduction autour des maquettes du Domaine de Marly et de la Machine de Marly dans le musée, profitez d’une visite guidée du parc sur la thématique de l’eau. A l’arrivée, l’ouverture du Grand Jet sera accompagné d’un concert de cors de chasse, proposé par la ville de Marly-le-roi, en partenariat avec avec le Rally des Trompes du Parc aux Cerfs.

Heure : 14:00- 15h30

Inscription et départ à l’accueil du musée

Musée du Domaine royal de Marly 1 Grille Royale – parc de Marly 78160 Marly-le-Roi Marly-le-Roi 78160 Yvelines Île-de-France 01 39 69 06 26 https://www.musee-domaine-marly.fr http://facebook.com/musee.promenade;http://twitter.com/museemarly;http://www.instagram.com/museemarly [{« type »: « phone », « value »: « 01.39.69.06.26 »}, {« type »: « email », « value »: « activites@musee-domaine-marly.fr »}] Le musée du Domaine royal de Marly présente l’histoire du château de Marly, conçu et créé par Louis XIV.

Ce château-jardin fut admiré de toute l’Europe tout comme sa 8e merveille du monde, la machine de Marly qui alimentait les fontaines des jardins.

Seuls quelques privilégiés sont invités à partager le quotidien du roi durant des séjours dénommés des Marlys. Les usages de Marly sont différents de Versailles.

Cette résidence de chasse disparaît au début du XIXe siècle. Présence d’un parking

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Musée du Domaine royal de Marly