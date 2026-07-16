Spectacle « À la cour du Roi-Soleil », Musée du Domaine royal de Marly, Marly-le-Roi

Informations pratiques

Spectacle « À la cour du Roi-Soleil » Dimanche 20 septembre, 15h30 Musée du Domaine royal de Marly Yvelines

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Inscription au 01 39 69 06 26 / activites@musee-domaine-marly.fr ou sur place, le jour de l’activité.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

« A la cour du Roi-Soleil » mêle musique, récit et histoire pour vous faire découvrir Versailles sous un jour nouveau. Accompagnez le jeune Gaspard durant son voyage, qui le mènera à Versailles, pour sa présentation au roi. Un parcours semé d’embûches, ponctué d’intermèdes musicaux issus du XVIIe et XVIIIe siècles.

Heure : 15:30- 16h30

Musée du Domaine royal de Marly 1 Grille Royale – parc de Marly 78160 Marly-le-Roi Marly-le-Roi 78160 Yvelines Île-de-France 01 39 69 06 26 https://www.musee-domaine-marly.fr http://facebook.com/musee.promenade;http://twitter.com/museemarly;http://www.instagram.com/museemarly [{« type »: « phone », « value »: « 01.39.69.06.26 »}, {« type »: « email », « value »: « activites@musee-domaine-marly.fr »}] Le musée du Domaine royal de Marly présente l’histoire du château de Marly, conçu et créé par Louis XIV.

Ce château-jardin fut admiré de toute l’Europe tout comme sa 8e merveille du monde, la machine de Marly qui alimentait les fontaines des jardins.

Seuls quelques privilégiés sont invités à partager le quotidien du roi durant des séjours dénommés des Marlys. Les usages de Marly sont différents de Versailles.

Cette résidence de chasse disparaît au début du XIXe siècle. Présence d’un parking

Spectacle « À la cour du Roi-Soleil »

© À la Cour du Roi-Soleil – Association Caprice Baroque